Dragon Ball Super: i fan chiedono una nuova serie dedicata al Multiverso

Quello di Dragon Ball è indubbiamente una tra i franchise più importanti che siamo mai arrivati sul mercato, un'epopea di tale portata da essere divenuta a tutti gli effetti un punto di riferimento non solo per il pubblico, ma anche per l'industria, con innumerevoli serie che si sarebbero dovute scontrare con la creatura di Akira.

Il successo del brand ha portato a un'infinità di nuove produzioni a tema tra spin-off, manga, anime, film, videogiochi e molto altro ancora, un susseguirsi senza fine di opere tra le quali figura anche l'apprezzato Dragon Ball Super. La serie animata, in realtà, è stata messa in pausa poco più di un anno fa, un colpo di scena che in molti non si sarebbero aspettati e che ha portato anche un certo malcontento nella community, la quale non ha mai smesso di omaggiare la produzione.

Nel mentre che in molti continuano a chiedere novità su Super, però, un'altra fetta assai consistente di fan sta ora cominciando a farsi sentire nella speranza che in futuro venga prodotta una nuova serie animata e cartacea che sia incentrata sul Multiverso. Parliamo infatti di un tema molto intrigante e che potrebbe portare a importantissimi colpi di scena, se trattato con il giusto peso, quindi non è difficile capire come mai così tanti utenti stiano chiedendo novità in tal senso. In verità, sembrerebbe che qualcosa si stia già muovendo in Toei Animation, visto e considerato che la società ha dato forma a una nuova compagnia che andrà a espandere ancora di più il marchio, ma per il momento non è ancora dato sapere a cosa la società stia lavorando.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che recentemente è stata svelata una nuova line-up di figure a tema Dragon Ball Super.