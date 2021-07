Dragon Ball Super, fan colpiti dalla trasformazione di Vegeta: reaction e tributi social

È fatta anche per il principe dei saiyan. Ha dovuto subire la superiorità di Goku, che in Dragon Ball Super è riuscito a raggiungere un nuovo stadio divino, e le sconfitte con nemici come Molo che sono riusciti a superare anche le tecniche imparate appositamente per la situazione. L'allenamento con Beerus alla fine però ha ripagato.

Archiviato lo scontro tra Goku e Granolah, con la sconfitta del protagonista, Dragon Ball Super 74 ha fatto partire lo scontro tra il cereleano e Vegeta. Una battaglia partita bene ma che ha visto il principe dei saiyan andare sempre più in difficoltà, con Granolah che metteva a segno attacchi sempre più mirati. La situazione sembrava ormai decisa, ma le ultime pagine di Dragon Ball Super capitolo 74 hanno sconvolto tutto presentando la nuova trasformazione di Vegeta.

Usando i consigli ricevuti dal Dio della Distruzione, Vegeta ha attivato la sua versione di trasformazione divina, attivando una tecnica apparentemente nuova di zecca. Lontana dall'Ultra Istinto di Goku, Vegeta si presenta senza sopracciglia e con uno spirito molto più distruttivo e aggressivo. I fan sono stati colpiti positivamente dalla trasformazione che riporta Vegeta di nuovo allo stesso livello di Goku.

In rete ci sono stati molti tributi per il principe dei saiyan come potete osservare in basso, ma ci sono state anche parole di dubbio: finora Vegeta è sempre stato sconfitto ed è meglio che stavolta Toyotaro e Toriyama non abbiano preparato una nuova debacle che sarebbe ancora più clamorosa alla luce degli ultimi eventi. Vegeta riuscirà a reggere le aspettative del pubblico stavolta?