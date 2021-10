Dragon Ball Super: un fan crea le scarpe di Goku per Halloween

Un ingegnoso fan di Dragon Ball Super ha deciso di realizzare delle vere e proprie scarpe ispirate a quelle dell'uniforme di Goku, in occasione della festa di Halloween.

Il fan ha deciso di postare poi il risultato sulla piattaforma Reddit, scrivendo semplicemente "I made Goku's shoes for halloween". Il post è diventato subito virale, raggiungendo l'attenzione di tanti altri fan di Dragon Ball Super. Il risultato, che vi lasciamo in fondo all'articolo, è sorprendentemente realistico.

Tra i commenti troviamo lo stesso autore che risponde alle domande degli altri utenti, anche in modo ironico. Come ad esempio alla domanda di ParaspriteHugger: "Quanto sono pesanti?". HylianTourist, l'autore del post, risponde ironicamente che pesano 50 kg ognuna, dato che sono le scarpe d'allenamento di Goku.

Un altro utente gli fa notare che potrebbe guadagnare molto facendo questo per altri cosplayer. HylianTourist però risponde che purtroppo non accetta commissioni. Ma non è la prima volta che i fan di Goku sono così creativi, vi lasciamo qui anche il DualSense di PlayStation 5 fanmade a tema Dragon Ball Super.

Fortunatamente, per i più intraprendenti, l'autore delle scarpe di Goku ha postato anche un tutorial per permettere ad altri fan di realizzarle per conto proprio. Lo trovate fra i commenti del post.

A proposito di festeggiamenti, proprio ieri i fan di Dragon Ball Super hanno festeggiato gli 85 anni di Masako Nozawa storica voce di Goku. Purtroppo però, non abbiamo solo buone notizie, è di pochi giorni fa la notizia della morte del doppiatore di Freezer di Dragon Ball Super.