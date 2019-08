Dragon Ball Super: un fan crea una spettacolare animazione di Goku in Ultra Istinto

Le scene più epiche di Dragon Ball sono indubbiamente le trasformazioni dei personaggi. In molti hanno ancora i brividi a guardare in TV la scena in cui Goku si trasforma in Super Saiyan su Namek, altri invece per la trasformazione in Super Saiyan 2 di Gohan contro Cell. L'ultima trasformazione da urlo è quella arrivata in Dragon Ball Super.

Mentre i fan pronosticano sui possibili avvenimenti di Dragon Ball Super 2 e sulla sua data di uscita, un illustratore statunitense, Mythallica, ha scelto di focalizzarsi sul noto anime e manga per una sua fan art. Provando diversi stili, l'appassionato di animazione ha condiviso sul suo account Twitter un'illustrazione animata di Goku mentre è nello stato di Ultra Istinto.

L'immagine che potete vedere in calce, col personaggio su fondo rosso, è indubbiamente molto diversa da quella solita. Infatti, Mythallica ha voluto mettere in uso diverse tecniche che hanno portato alla creazione di un Goku molto più oscuro, illuminato esclusivamente dai riflessi generati dall'aura dell'Ultra Istinto. Cosa ne pensate di questa versione dark del protagonista di Dragon Ball Super?

Dragon Ball Super è un midquel di Dragon Ball Z, posto cronologicamente dopo la sconfitta di Majin Bu ma prima dell'ultimo torneo che nell'anime introdusse il giovane Ub. Prodotta da Toei Animation, l'anime è andato in onda dal 5 luglio 2015 al 25 marzo 2018 con un totale di 131 episodi complessivi, poi proseguiti con una nuova storia nel lungometraggio Dragon Ball Super: Broly.