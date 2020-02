Dragon Ball Super: i fan criticano il comportamento di Tenshinan nell'ultimo capitolo

Qualche giorno fa è stato pubblicato su MangaPlus il capitolo 57 del manga di Dragon Ball Super, nel quale si sono messi in mostra, ancora una volta, i Guerrieri Z, combattendo contro gli sgherri dell'esercito di Moro.

I fan, tuttavia, hanno avuto da ridire sul comportamento di Tenshinan in un particolare frangente, nel quale avrebbe tradito l'originale caratterizzazione del personaggio presente nei primi archi narrativi della serie originale.

Durante il capitolo, Tien e Chiaotzu si ritrovano a combattere un invasore dalle fattezze robotiche, "Bikkura Quoitur". Il suo unico punto debole, proprio come Magetta dell'Universo 6, è la sensibilità agli insulti da parte dell'avversario - che sfortunatamente Tien non riesce a sfruttare a suo favore - incapace di rivolgergli delle offese tali da farlo vacillare.

Chi segue Dragon Ball sin dagli albori, però, sa bene che il personaggio nelle prime apparizioni non si faceva alcun scrupolo nell'offendere i suoi rivali, sfoggiando un carattere strafottente e sfacciato. E' anche vero, tuttavia, che molti personaggi - soprattutto antagonisti - col passare dei capitoli hanno subito un'inversione di tendenza dal punto di vista comportamentale, sgrezzandosi e diventando sempre più indulgenti nei confronti di Goku.

Un esempio lampante è sicuramente Piccolo, ma come lui anche Vegeta, che proprio in Dragon Ball Super ha dimostrato di non essere più quel guerriero spietato ed egoista interessato solamente ai propri fini, ma piuttosto un individuo in grado di provare empatia e sensibilità nei confronti degli indifesi.

In conclusione, le critiche dei fan in merito al personaggio di Tien sono forse troppo aspre; ciononostante, se è vero che il guerriero si è evoluto caratterialmente nel corso del tempo, per renderlo più rimarchevole sarebbe stato perfetto se Bulma e Chiaotzu gli avessero fatto ricordare la sua precedente natura, così da trasmettere una sensazione di continuità con il passato di Dragon Ball.

