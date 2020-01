Dragon Ball Super: i fan discutono su quale sia la peggior trasformazione di Goku

Nonostante sia stata già decretata la trasformazione di Goku preferita dai fan di Dragon Ball Super, in rete si continua a dibattere in merito alle restanti evoluzioni del nostro eroe. In particolare, gli appassionati non sono convinti del Super Saiyan di terzo livello.

Le numerose trasformazioni di Goku e Vegeta hanno più volte aperto diatribe tra i fan, soprattutto a seguito del debutto del Super Saiyan 4. L'ultima mutazione, infatti, è una delle evoluzioni preferite dalla community, complice un design particolarmente ispirato al punto da volerla canonizzata all'interno di Dragon Ball Super.

Proprio quest'ultima serie, grazie al lungometraggio di Dragon Ball Super: Broly, ha aperto le porte alla mitica trasformazione, non chiudendo effettivamente i cancelli all'approdo del Super Saiyan di quarto livello nel futuro del franchise. In particolare, agli appassionati non piace granché il character design del terzo livello, disprezzo rafforzato dal recente adattamento animato che ha peggiorato la qualità artistica della trasformazione.

Ad ogni modo, la diatriba in questione non è altro che l'ennesima manifestazione di apprezzamento dei fan nei riguardi del beniamino di Dragon Ball GT, nella speranza che Toriyama e TOEI Animation includano l'amata trasformazione nelle saghe in dirittura d'arrivo. E voi, invece, vorreste vedere il fantomatico Super Saiyan 4 nel futuro della serie animata? Lo spazio dedicato ai commenti è a vostra più completa disposizione.