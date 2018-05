Dragon Ball Super: un fan disegna Goku Ultra Istinto che scaglia il Pugno del Drago

Goku Ultra Istinto è una delle trasformazioni più apprezzate dai fan di Dragon Ball Super, al punto che moltissimi fan spesso e volentieri si cimentano in illustrazioni che, alle volte, risultano davvero ben riuscite. È il caso dell'artwork che vi proponiamo oggi, che ritrae Goku Ultra Istinto Perfetto intento a scagliare il Pugno del Drago.

Il disegno è stato pubblicato dall'utente Faozan92 su DeviantArt e, come detto, raffigura Goku in quella che ormai viene riconosciuta come la sua trasformazione più potente: l'Ultra Istinto Perfetto, che l'eroe ha sbloccato nel corso del duello finale contro Jiren durante il Torneo del Potere in Dragon Ball Super.

Il disegno ritrae il nostro eroe ritratto nei minimi particolari, in posa per effettuare una tecnica che i fan del franchise dovrebbero riconoscere: il Pugno del Drago, infatti, è stato utilizzato da Goku in alcune rare occasioni, soprattutto in prodotti slegati dalla serie animata principale. Anche se all'epoca fu raffigurato con un Oozaru e non con un drago, questa tecnica fu utilizzata da Goku per sconfiggere il Grande Mago Piccolo, ma anche nell'OVA intitolato L'Eroe del Pianeta Conuts Goku Super Saiyan 3 scaglia il Pugno del Drago in tutto il suo splendore per abbattere il colossale e malvagio Hildegarn.

Sembra che l'Ultra Istinto, almeno per ora, sia destinato ad essere accantonato per un po', dal momento che è Goku stesso ad ammettere (sul finire dell'episodio 131 di Dragon Ball Super) che non è in grado di attivarlo a proprio piacimento.

Secondo voi l'Ultra Istinto dovrebbe tornare in Dragon Ball Super Movie?