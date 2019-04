Dragon Ball Super: un fan ha trovato degli errori nell'ultimo capitolo del manga

A volte capita che, per la fretta di rispettare le scadenze e con la pressione dell'editore, un mangaka non riesca a rendere al meglio i disegni dei suoi capitoli. Capita principalmente in ambito settimanale, come è successo spesso ad autori del calibro di Horikoshi e Tabata, ma è successo anche a Toyotaro per Dragon Ball Super.

Un utente ha postato quest'oggi un'immagine proveniente dal capitolo 47 di Dragon Ball Super pubblicato ieri e vi invitiamo a interrompere la lettura dell'articolo per evitare spoiler se non l'avete ancora letto. In una delle vignette del manga, Moro si sta dirigendo nella posizione di Goku e Vegeta che, avvertendo il nemico, si preparano al secondo scontro. A pagina 14 i due saiyan si posizionano su una piccola protuberanza nel terreno, ma la prospettiva fa un brutto scherzo.

Infatti, come potete vedere nel tweet in calce, sembra che il braccio destro di Goku, quello più vicino all'inquadratura, sia leggermente sproporzionato. Per questo l'utente Nappasan ha deciso di disegnare come Goku sarebbe visto frontalmente con quelle proporzioni. Il risultato sembra essere quello di un braccio destro enorme rispetto al resto del corpo. Secondo un altro utente, non è il primo errore di Toyotaro. Infatti, nel secondo tweet, un'immagine risalente stavolta a un capitolo più vecchio di Dragon Ball Super, vediamo Vegeta in volo, ma sembra che le braccia siano in una posizione strana rispetto al corpo.

Per alcuni, Toyotaro non sarebbe stato il disegnatore ideale nel raccogliere l'eredità di Akira Toriyama, e che Dragon Garow Lee, che pubblica spesso illustrazioni dedicate a Dragon Ball, sarebbe stato una scelta migliore. Chissà però se il disegnatore sarebbe stato in grado di reggere il ritmo di pubblicazione del manga su V-Jump sempre con la stessa alta qualità.