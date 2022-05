Dragon Ball Super, i fan festeggiano il Goku Day: le più belle fanart

Goku è il capostipite di tutti gli eroi shonen moderni, un personaggio tanto ingenuo, quanto puro e fedele ai suoi principi. Il 9 di maggio, cade il giorno in cui i fan di Dragon Ball celebrano il mitico Saiyan, le cui avventure continuano nella nuova serie di Toyotaro. In questa giornata, ci sono stati annunci particolari?

Sebbene questa non sia una festa ufficiale, i fan di Dragon Ball celebrano il 9 di maggio come il "Goku Day", una giornata interamente dedicata in tributo verso il personaggio creato dal sensei Akira Toriyama. Ma perché, proprio il 9 maggio? Nella lingua giapponese, la data 5/9 viene letta come "go" (cinque) e "kyuu" (nove). Leggendo queste due parole di fila, si ha un suono simile a quello che si pronuncia per nominare Goku.



Goku potrebbe stupirci con una evoluzione dell'Ultra Istinto, ma è presto per avanzare ipotesi. Sui social media, i fan hanno condiviso pensieri e illustrazioni, in calce all'articolo nel trovate alcune piuttosto meritevoli, a lui dedicate. Niente di simile a questo Goku Super Saiyan 4 in stile tradizionale giapponese.Tuttavia, è l'utente Twitter @DBSChronicles ad avanzare la proposta più interessante. Gettando l'amo a TOEI Animation, compagnia che attualmente sta producendo il film Dragon Ball Super: Super Hero, ha chiesto novità.

In particolare, l'insider ha provato a chiedere una data d'uscita internazionale per il lungometraggio anime, che a seguito di problemi riscontrati dalla compagnia, debutterà l'11 giugno nelle sale giapponesi. Al momento, la richiesta pare non essere stata accolta.