Dragon Ball Super: un fan illustra l'esatto momento in cui Goku raggiunge l'Ultra Istinto

C'è stato un momento, durante l'arco narrativo di Dragon Ball Super del Torneo del Potere, in cui per un attimo il fiato della community si è spezzato: l'apparizione dell'Ultra Istinto per la prima volta. Quell'epica scena, mascherato da uno scontro a dir poco entusiasmante con Jiren, ha aperto le porte a un nuovo tipo di power up.

Il franchise, nell'ultimo periodo, ha tornato a soddisfare le aspettative dei fan dopo l'annuncio breaking dei due panel al Jump Festa dedicati a Dragon Ball Super. Il 21 e il 22 dicembre, infatti, si terranno alcuni eventi dedicati al capolavoro di Akira Toriyama che, salvo imprevisti, decreteranno i prossimi progetti legati alla serie. E sempre a proposito delle voci di corridoio che si susseguono senza sosta in merito al franchise, abbiamo ricevuto a sorpresa da un email anonima, seppur la veridicità sia tutt'altro che confermata, alcuni leak risalenti al misterioso seguito dell'anime.

Nel frattempo, in rete la creatività ha ripreso a colmare le community dedicate di immagini a tema, come l'ultima illustrazione a cura di Oth'Z, in cui l'artista ha provato a emulare l'attimo in cui Goku riesce a controllare la forma completa dell'Ultra Istinto, celebrando la scena proprio durante la mutazione delle caratteristiche fisiche. L'epica rappresentazione grafica in questione, ad ogni modo, potete ammirarla voi stessi in calce alla notizia.

