Dragon Ball Super: un fan immagina Black in versione femminile!

Dragon Ball è divenuto una pietra miliare anche e soprattutto grazie allo spessore degli antagonisti. Solo attraverso la sofferenza gli eroi possono percorrere il loro cammino. Dragon Ball Super, in questo campo, non fa differenza. Esemplare la particolare figura di Black, immaginata ora, grazie ad un fan, nella sua versione femminile. ‏

Pubblicato da Yoann Le Scoul sul proprio account Instagram, l'illustrazione raffigura una versione femminile, in bianco e nero, di Black. I capelli del personaggio, un po' più lunghi del normale, tentano di sfidare la gravità con la loro ampiezza. Il viso, dal profilo più femminile, rimanda al volto originario di Goku, anche se possiamo affermare che il sorriso beffardo e lo sguardo penetrante siano i medesimi di Black. Anche l'abbigliamento non ha subito radicali cambiamenti rispetto alla controparte maschile, con la tipica gi munita della cintura alla vita e degli stivali.

Certamente questa rappresentazione non è altro che un'opera di finzione, anche se agli appassionati della serie Akira Toriyama sta fornendo sempre più informazioni sui Saiyan di sesso femminile. Sebbene quest'ultime abbiano sempre fatto parte della razza aliena, solo in Super hanno fatto ufficialmente la loro comparsa.



Nel mentre, ricordiamo ai lettori che si avvicina la fatidica data del 9 maggio. In occasione del così nominato "Goku Day" ci aspettano due importanti novità: la prima è quella, più concreta, dell'uscita dell'episodio 11 di Super Dragon Ball Heroes; la seconda, quella che fa viaggiare la fantasia, riguarda invece un misterioso annuncio, che alcuni ipotizzano essere Dragon Ball Super 2.



E voi, cosa ne pensate di questa fan-art? Scrivetecelo nei commenti!