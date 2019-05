Dragon Ball Super: un fan immagina Chi-Chi come Dio della Distruzione?

Gli appassionati di Dragon Ball Super ci hanno intrattenuto con una moltitudine di illustrazioni capaci di mostrarci proprie interpretazioni o versione alternative di alcuni personaggi. Ebbene, nella giornata odierna possiamo pensare di aver raggiunto il culmine, con Chi-Chi raffigurata nel ruolo di Dio della Distruzione.

Analizzando l'illustrazione, realizzata dall'utente di Twitter FunsexyDB, possiamo notare come l'artista raffiguri la madre di Son Gohan e Son Goten con l'abbigliamento egizio tipico di Lord Beerus. Chi-Chi, rappresentata all'esterno dell'atmosfera circondata da una temibile aura azzurrina, sta per lanciare due sfere d'energia, nel mentre i capelli, disciolti, fluttuano nel vuoto. Particolare anche la figura di Goku Super Saiyan 3 che, in basso a destra, sembra assistere stupefatto alla scena. Dal timore reverenziale che domina in famiglia, possiamo provare ad ipotizzare che questa sia la visione che Goku, Gohan e Goten abbiamo della donna, capace di divenire davvero terribile quando adirata.

Nel mentre ricordiamo a tutti gli appassionati della trasposizione animata dell'opera di Toriyama e Toyotaro che, stando agli ultimi rumors, il tanto atteso annuncio di Dragon Ball Super 2 sarebbe stato rimandato. Un'altra non particolarmente piacevole notizia ha colpito anche gli spettatori Mediaset dato che la serie, solitamente in onda ogni sabato su Italia 1, sarebbe stata interrotta.

