Dragon Ball Super: un fan immagina come dovrebbe essere Son Goten nella serie

Dragon Ball Super ha messo da parte due personaggi che, nell'ultima parte di Dragon Ball Z, erano stati centrali: i due piccoli saiyan, Goten e Trunks. I bambini, nella serie midquel, sembrano essere addirittura involuti, ma un fan ha immaginato come dovrebbe essere davvero Son Goten.

L'utente ha infatti postato su Twitter un disegno che raffigura le vere sembianze che dovrebbe avere il secondogenito di Goku e Chichi nella serie che ha esordito nel 2015. Il tweet reca due illustrazioni: una che mostra Goten secondo le fattezze in DBZ, l'altra secondo un ipotetico look che dovrebbe avere in Dragon Ball Super.

Il Goten fan made appare cresciuto, avviato all'adolescenza, rispetto a quello di Dragon Ball Z, più alto e slanciato e ancora più simile a suo padre. È effettivamente così che il fratello di Gohan e il suo amico Trunks dovrebbero apparire, nel tempo: una delle principali incongruenze di DB Super è proprio l'età dei due giovani guerrieri, il cui character design li fa sembrare addirittura più piccoli che in passato.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere, nel tempo, Goten e Trunks in versione adolescente, magari più simili alla loro comparsa nell'ultimo episodio di Dragon Ball Z? O preferite che i due inseparabili amici rimangano eterni bambini?