Dragon Ball Super: un fan immagina come sarebbe Piccolo Ultra Istinto

Ebbene sì, anche Piccolo è finito nella spirale delle fan art di Dragon Ball Super dedicate all'Ultra Istinto. Un appassionato ha infatti immaginato come potrebbe mai apparire il maestro di Son Gohan se raggiungesse il leggendario power-up.

Il risultato, probabilmente, sarebbe molto simile al disegno che vi proponiamo in calce. Chiaramente, essendo Piccolo sprovvisto di capelli o di qualsivoglia peluria, l'unica differenza risiederebbe nel fatto che il namecciano verrebbe avvolto da un'aurea argentea e avrebbe le iridi degli occhi a loro volta di colore argentato.

L'illustrazione, in ogni caso, spicca per qualità del design e della colorazione, anche se in fin dei conti una versione Ultra Istinto di Piccolo non apporterebbe sostanziali modifiche al suo aspetto - a differenza di quanto avviene con Goku, sia nella forma incompleta che (soprattutto) in quella pienamente padroneggiata del Migatte no Gukui.

In effetti ci si chiede come si applicherebbe, a livello estetico, l'Ultra Istinto su altri personaggi non saiyan: come potrebbe mai essere, ad esempio, Beerus in versione Migatte no Gukui? Il suo manto cambierebbe colore in qualche modo?

Ricordiamo che Piccolo avrà un ruolo più o meno centrale in Dragon Ball Super: Broly, che uscirà in Giappone il 14 dicembre: ogni ulteriore informazione è presente nel nostro articolo dedicato agli spoiler della pellicola.