Dragon Ball Super: un fan immagina l'epico scontro tra Zamasu e Vegeth in prima persona

Una delle migliori saghe di Dragon Ball Super, a detta dei fan, è sicuramente la nuova saga incentrata su Trunks del Futuro, costretto a tornare nuovamente nel passato per chiedere aiuto ai Guerrieri Z e fronteggiare la minaccia di Black Goku, un uomo misterioso ma con la falsa identità dell'iconico protagonista.

L'arco narrativo in questione è stato particolarmente apprezzato dalla community, nonostante numerosi appassionati avessero preferito un destino diverso per Zamasu. Il personaggio, che tra l'altro è stato doppiato dal talentuoso Maurizio Merluzzo, è considerato dai più un cattivo totalmente sprecato, a causa di un potenziale profondamente limitato nella storia promossa da Akira Toriyama e TOEI Animation.

Ad ogni modo, il villain è stato protagonista di una splendida battaglia contro Vegeth, la fusione Potara tra Goku e Vegeta, tornata alla ribalta per far fronte il rinnovato potere di Zamasu Fuso. Merito del dinamismo del combattimento, inoltre, è attribuile al talento di Natoshi Shida, uno degli animatori più amati nell'intero franchise di Dragon Ball. A tal proposito, un fan, un certo ruto830, ha recentemente dedicato un'illustrazione alla battaglia sopracitata, seppur da una prospettiva estremamente particolare.

L'artista, infatti, ha voluto immaginare il punto di vista di Zamasu in balia del potere di Vegeth. Potete ammirare meglio la scena in questione attraverso l'immagine originale allegata in calce alla notizia insieme alla rappresentazione artistica. E voi, invece, cosa ne pensate di questa illustrazione, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.