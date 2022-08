Dragon Ball Super, un fan immagina la nuova forma di Freezer a colori

L'ultimo capitolo di Dragon Ball Super, ovvero Dragon Ball Super 87, già disponibile su Manga Plus, ha messo la parola fine all'arco narrativo di Granolah il Sopravvisuto, facendo tornare in scena anche un villain storico del franchise. Dopo un'estenuante battaglia Goku, Vegeta e Granolah non sono ancora riusciti ad avere la meglio su Gas.

Proprio mentre l'heeter sembra avere la meglio sul trittico di guerrieri, arriva Freezer, che con pochi colpi manda prima al tappeto Gas, dopodiché mette KO anche Goku e Vegeta, rivelando una forza mai vista prima. Egli spiega poi che si è allenato in una particolare Stanza dello Spirito e del Tempo.

Lì Freezer ha raggiunto una nuova, potentissima forma, che mostra ai Saiyan svelandone anche il nome: Black Freezer. In una tavola, Toyotaro mette in mostra in bianco e nero il nuovo corpo del villain, rendendo solo intuibili i colori che lo caratterizzano. La forma è sembrata comunque in linea con il precedente Golden Freezer.

A donare cromia a Black Freezer ci ha pensato @AkatoDraw, che ha pubblicato una fanart di Black Freezer colorato su Twitter. Come potete vedere in fondo a questa notizia, l'alieno appare con il volto nero e la parte intorno ala bocca grigia, i classici dettagli viola e il torace bianco. Gli occhi sono di un rosso sangue molto minaccioso.

Pur essendo una fanart i colori sembrano poter essere corretti, facendo un confronto con l'artwork originale di Toyotaro. La prossima saga di Dragon Ball Super sarà quindi incentrata su Black Freezer? Non ci è ancora dato saperlo, ma vi lasciamo alle teorie su Dragon Ball Super 88 se volete saperne di più.