Dragon Ball Super: una fan immagina Gohan nei panni del protagonista di My Hero Academia

Oltre al crossover tra Dragon Ball Super e ONE PIECE, i fan dell'opera di Akira Toriyama hanno immaginato uno dei personaggi della serie nei panni di Deku, figura principale di My Hero Academia.

L'autore del disegno è l'utente di Reddit Pine_Juuce, che ha deciso di condividere con gli appassionati del manga incentrato sulle avventure di Goku e degli altri Saiyan un suo disegno, in cui possiamo vedere Gohan vestire i panni del protagonista del manga di Kohei Horikoshi. La sua fan art è stata apprezzata da numerosi utenti, che negli oltre sessanta commenti si sono divertiti a far combaciare gli originali personaggi delle due opere: oltre a Gohan/Deku, hanno subito pensato alle somiglianze tra All Might e Goku, oppure tra Endeavor e Vegeta, entrambi rivali rispettivamente di All Might e del Saiyan più famoso.

Mentre aspettiamo di conoscere la continuazione delle vicende della serie animata, vi segnaliamo il nostro articolo in cui abbiamo parlato delle tecniche di combattimento più originali di Dragon Ball Super, opera disegnata da Toyotaro e scritto da Akira Toriyama e giunta al suo undicesimo volume in Italia.

Secondo voi quali personaggi di My Hero Academia sono simili a quelli della saga di Dragon Ball? Fatecelo sapere con un commento alla notizia.