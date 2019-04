Dragon Ball Super, un fan immagina Gohan Super Saiyan Blue.

Uno dei personaggi più apprezzati nell'opera di Akira Toriyama, è sempre stato il figlio di Goku, Gohan. Già protagonista di un bellissimo scontro contro Cell, non ha mai avuto molto spazio all'interno di Dragon Ball Super, generando, più di una volta, malcontento tra i fan.

È ancora vivida nella mente quel meraviglioso scontro con Cell, quando per la prima volta Gohan oltrepassò il limite del Super Saiyan raggiungendo l'ambito secondo livello. Con un potente urlo di rabbia dopo le crudeltà del mostro creato dal Dr.Gelo, il piccolo Saiyan scatenò un enorme potere che lo aiutò a sconfiggere definitivamente il nemico. O ancora contro Majin Bu, quando divenne il fantomatico Gohan Supremo a seguito di un allenamento con il grande Kaioshin il Sommo.

Sin dall'inizio, anche Goku aveva intravisto il potenziale latente del figlio, convinto che presto lo avrebbe persino superato. Tuttavia, la cosa non è mai andata come aveva immaginato, anzi, Gohan è stato più volte messo da parte nelle recente avventure di Dragon Ball Super, ottenendo un ruolo meno marginale solo con l'ultimo arco narrativo. Il desiderio di poter ammirare il personaggio in veste di Super Saiyan Blue non si è mai potuto realizzare ufficialmente, permettendo a un fan di realizzare la propria interpretazione del Saiyan con la celebre trasformazione.

Il risultato, che potete ammirare in calce all'articolo, è di un certo Shidiwen90, che realizza Gohan nell'atto di caricare tutte le sue energie, immerso nella mistica aura divina di colore blu. L'illustrazione, che per certi versi ricorda le pose del padre, sprigiona un'enorme energia visiva, che ci siamo sentiti in dovere di condividere. Recentemente, i fan avevano già immaginato Kefla con il Super Saiyan Blue, segno che evidentemente la trasformazione è molto apprezzata tra gli appassionati.

Vi invitiamo a leggere, in vista dei recenti rumor su una possibile seconda serie dell'anime, il nostro articolo che riassume le voci di corridoio di Dragon Ball Super.