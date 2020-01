Dragon Ball Super: un fan immagina Goku Ultra Istinto con lo sguardo 'severo'

Quando una luce bianca colpì lo schermo del televisore, durante la saga del Torneo del Potere in Dragon Ball Super, tutti i fan si resero conto che il tanto atteso power-up era finalmente arrivato, aprendo le porte a un nuovo modo di concepire i combattimenti con poteri mai visti prima fino ad ora.

L'Ultra Istinto non è soltanto una tecnica affascinante, ma il potere divino per eccellenza, l'abilità spaventosa di poter muovere il corpo in anticipo ancor prima che il cervello focalizzi la prossima azione. Una capacità in grado di mutare per sempre -e inevitabilmente- il futuro del franchise, ma allo stesso tempo di dilatare e comprimere le future possibilità. Sarà interessante, a tal proposito, come Akira Toriyama articolerà i futuri power-up con l'introduzione dell'Ultra Istinto.

Ad ogni modo, un fan, un certo MERIMO, ha provato a immaginare quanto cambierebbero le espressioni di Goku U.I. qualora il suo volto apparisse decisamente più severo. Il risultato, che potete ammirare in calce alla notizia, è a dir poco incredibile. Riprendendo in parte lo stile di Yuya Takahashi e l'iconico tratto di Dragon Ball Z con la muscolatura ben marcata, il volto dell'eroe Saiyan appare intenso e caratterizzato da una severità a tratti mozzafiato, in bilico tra la rabbia e la concentrazione.

Una differenza, che se rapportato al design di Dragon Ball Super, lascia a nostro avviso un po' di amaro in bocca. E voi, invece, cosa ne pensate di questa espressione di Goku, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.