Dragon Ball Super: un fan immagina Majin Bu dopo aver assorbito Beerus

Per diversi giorni, il mondo di Dragon Ball Z ha dovuto lottare con la minaccia di Majin Bu. Il mostro rosa, passando attraverso tre fasi distinte, ha messo in pericolo il mondo e ha ucciso diversi protagonisti dell'anime. La sua potenza era elevatissima e aumentava man mano che assorbiva guerrieri potenti come capitato a Gotenks e Gohan.

Un fan ha deciso di immaginare Majin Bu nel mondo di Dragon Ball Super, a contatto con tutte le nuove entità come Angeli e Dei della Distruzione, oltre che con i vari universi. In particolare, ha deciso di disegnare un ipotetico scontro tra Majin Bu e Beerus, Dio della Distruzione dell'Universo 7 che ha mostrato di essere più volte superiore a Goku e Vegeta.

In questa fan art di Yeak Looi che potete vedere in calce, abbiamo Majin Bu che, dopo poche vignette, utilizza il suo potere di assorbimento per ottenere i poteri di Beerus. Il risultato che ne consegue è che il mostro rosa diventa il nuovo Dio della Distruzione dell'Universo 7, presentando i vestiti di Beerus e il suo muso dalla forma felina. A quel punto ci sarebbe qualcuno in Dragon Ball Super capace di batterlo per fermare la sua ondata di distruzione?

