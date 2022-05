Dragon Ball Super, un fan immagina un passato alternativo per Goku e Vegeta

Nonostante l'anime abbia visto la conclusione con l'arco narrativo del Torneo del Potere, il manga di Dragon Ball Super continua a essere pubblicato mensilmente. L'opera di Akira Toriyama e Toyotaro sta entrando nel finale della saga di Granolah il sopravvissuto, e con Dragon Ball Super 84 ha mostrato il vero orgogio Saiyan ai fan.

Oltre al manga, si sta per aggiungere al franchise anche il nuovo film Dragon Ball Super: Super Hero, che esordirà nei cinema giapponesi il prossimo 11 giugno. Il lungometraggio, che metterà su schermo delle tecniche di animazione innovative di TOEI Animation, vedrà protagonista Piccolo e Gohan, che come annunciato nell'ultima promo di Dragon Ball Super: Super Hero avrà una nuova forma.

Immaginiamo che, per la nuova trasformazione del figlio di Goku, non tarderanno ad arrivare le fanart. Le illustrazioni dei fan non smettono mai di spopolare tra i social, e in attesa del nuovo film dei Guerrieri Z ecco una fanart di Goku e Vegeta bambini in un passato alternativo, dove vengono coccolati rispettivamente da Whis e Beerus.

Forse in una linea temporale differente Goku e Vegeta, anziché fare il loro rispettivo percorso post esplosione del pianeta Vegeta, sono capitati nel pianeta di Beerus. Nell'artwork di @__1000ka, che trovate in fondo alla notizia, i piccoli Saiyan sono tra le braccia delle due entità divine. Mentre Whis bacia dolcemente la fronte di baby Goku, Beerus dà un leggero morso a un sorpreso baby Vegeta.

L'immagine è ricolma di dolcezza, accentuata dallo sfondo rosa. I personaggi sono invece realizzati in bianco e nero, e sembrano proprio uscire dalle tavole del manga disegnato da Toyotaro.