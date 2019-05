Dragon Ball Super: un fan immagina la piccola Bra durante un combattimento

I fan di Dragon Ball Super, negli anni, hanno creato numerosi scenari e storie diverse, alcuni dei quali sono diventati anche noti nel mondo dragonballiano. Tra questi, molti ricorderanno le storie nate dopo Dragon Ball GT, che menzionavano anche Goku Super Saiyan di quinto livello e altri personaggi con trasformazioni fantasiose.

Ora sembra che uno dei personaggi di Dragon Ball GT, ma riapparso recentemente anche in Dragon Ball Super, abbia attirato l'attenzione di un fan. La neonata bimba di Vegeta e Bulma, Bra, è riapparsa recentemente nella storia di Dragon Ball Super poco prima del Torneo del Potere. Bra è stata una figura secondaria apparsa anche in Dragon Ball Z, alla fine della serie animata, e poi in Dragon Ball GT.

L'appassionato TuuberTubTub ha caricato su Reddit una sua fan art animata che ci mostra una Bra adulta, pronta a caricare un nemico con il Cannone Galick, uno degli attacchi energetici più famosi del padre. In calce, potete vedere l'illustrazione a tinte viola della ragazza, in un possibile stato di Super Saiyan, in una posa simile a quella di Vegeta.

Chissà se Dragon Ball Super ci regalerà il personaggio in versione adulta un giorno, magari combattendo al fianco del genitore o degli altri guerrieri dell'universo delle sette sfere.