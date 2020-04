Dragon Ball Super: un fan immagina Trunks e Vegeta con lo stile degli anni '90

A due anni dalla fine di Dragon Ball Super, i fan continuano tuttora a supportare il seguito dell'iconica serie animata dedita al capolavoro di Akira Toriyama con epiche manifestazioni di creatività. Un fan, infatti, ha provato a immaginare Trunks del Futuro e Vegeta con il tratto peculiare della serie prequel degli anni '90.

Nonostante la popolarità del franchise, la community continua a non apprezzare come una volta il design di Tadayoshi Yamamuro, soprattutto a seguito del lavoro di Naohiro Shintani in Dragon Ball Super: Broly che ha svecchiato e modernizzato l'aspetto dei personaggi. Ad ogni modo, gli appassionati continuano ad trovare affascinante l'iconico stile dell'anime in Dragon Ball Z, motivo che li ha spinti più volte a immaginare alcune scene di Super con il peculiare tratto del prequel.

Tra questi artisti, un certo Muhammad Zakariya Qureshi, ha provato a immaginare Trunks del Futuro e Vegeta Super Saiyan Blue nel pieno della saga di Black Goku e Zamasu con lo stile di Z. L'illustrazione in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, è stata notevolmente apprezzata dai fan, soprattutto nei riguardi di Trunks, considerato finalmente più consono al personaggio rispetto al design immaginato da Yamamuro.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa rappresentazione grafica di padre e figlio, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata a questo brillante cosplay di Goku Ultra Istinto.