Dragon Ball Super: un fan immagina Vegeta al galoppo di un animale particolare

Abbiamo visto come sarebbe Vegeta di Dragon Ball Super nella realtà: adesso vi segnaliamo questa originale fan art molto simile ai disegni ufficiali di Akira Toriyama e dedicata al principe dei Saiyan.

Trovate il tweet condiviso dall'autore del disegno wangsen578 in calce alla notizia, come potete vedere ha scelto di raffigurare Vegeta mentre cavalca un dinosauro, scena che ricorda le immagini promozionali della prima serie di Dragon Ball, in cui erano presenti diversi dinosauri nel mondo in cui sono ambientate le avventure di Goku e dei suoi amici. Il messaggio ha raggiunto in poco tempo la cifra di oltre due mila Mi Piace, in particolare a colpire i fan della serie è stata l'alta qualità del disegno, che potrebbe essere scambiato per una illustrazione ufficiale della serie.

Vegeta è uno dei personaggi più amati dagli appassionati, introdotto inizialmente come avversario di Goku, è diventato nel corso del tempo il suo rivale principale, aiutandolo a sconfiggere numerose minacce alla Terra, nella nuova opera dedicata alla saga delle Sfere del Drago è possibile vederlo mentre si prepara al combattimento con Moro, uno dei personaggi più potenti dell'opera.

Se cercate altre fan art dedicate alla serie, vi segnaliamo questa notizia che ci mostra come sarebbero i protagonisti di Dragon Ball Super da anziani.