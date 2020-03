Dragon Ball Super: un fan immagina Vegeth SSJ 4 con lo stile di Shintani

Naohiro Shintani è una delle personalità più chiacchierate dello studio TOEI Animation, soprattutto per il suo presunto coinvolgimento nella produzione di Dragon Ball Super 2 come charatcer designer al posto dello storico Yamamuro. Ma come apparirebbe Vegeth in Super Saiyan di quarto livello con lo stile dell'iconico animatore?

Mentre in rete si specula sulle presunte motivazioni in merito al ritardo dell'annuncio di DB Super 2, attribuito a problemi interni alla produzione specialmente nei riguardi di Akira Toriyama, che non avrebbe ancora consegnato il soggetto da adattare, i fan continuano a supportare il franchise con epiche illustrazioni e geniali manifestazioni di creatività.

L'ultima rappresentazione grafica a tema è firmata chry_insi_art, un appassionato del capolavoro del sensei, che ha tentato di immaginare il mitico Vegeth nello stadio di Super Saiyan 4 con l'iconico tratto artistico di Naohiro Shintani, molto caro agli spettatori di Dragon Ball Super: Broly. L'immagine in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, è stato molto apprezzato dai fan, soprattutto per il fortissimo rimando allo stile di Natoshi Shida, altro animatore chiave del franchise che ha collaborato alla stragrande delle produzioni firmate TOEI Animation.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa epica illustrazione della celebre fusione Potara, vi piace? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto, ma non prima di aver recuperato il nostro speciale di approfondimento sulle migliori tecniche del battle shonen.