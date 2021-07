Dragon Ball Super: un fan immagina il ritorno di Gohan nel prossimo film con una fanart

Considerata la lunga assenza dell'anime, tutti gli appassionati stanno attendendo con ansia di sapere quale sarà la data di uscita del nuovo film di Dragon Ball Super. Finora non sono emerse informazioni né sulla potenziale finestra di proiezione né su chi prenderà parte al progetto. Intanto però i fan del brand sperano di rivedere Gohan.

Personaggio fondamentale nelle trame di Dragon Ball Z, con la serie Super Gohan è stato messo da parte per lasciare spazio a Goku e Vegeta, ormai protagonisti incontrastati. Il mezzo saiyan rimane comunque uno dei personaggi più amati di Dragon Ball e per questo in tanti vorrebbero vederlo in un ruolo da protagonista in Dragon Ball Super 2022.

Il fan THE BOY su Twitter ha condiviso una scena con Gohan preparata da lui e disponibile in basso, col ragazzo che indossa gli occhiali gialli ma anche il Gi viola che gli ha donato piccolo. Il mezzo saiyan difficilmente sarà protagonista del prossimo film di Dragon Ball Super, considerate le ultime tendenze del franchise, ma mai dire mai considerate anche le dichiarazioni di Akira Toriyama.

Non resta che attendere qualche mese per scoprire quali sono i piani in serbo per il personaggio, sperando che lo riportino in auge nelle prossime saghe.