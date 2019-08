Dragon Ball Super: un fan personalizza le proprie Nike con i volti di Beerus e Freezer

Beerus e Freezer sono stati senza dubbio due dei villain più importanti di Dragon Ball Super, grazie ai due archi narrativi intitolati La Battaglia degli Dei e Il ritorno di F. Un utente Reddit, per omaggiare il duo, ha deciso di effettuare la particolare modifica alle proprie Nike PG 2.5 visibile in calce.

Per realizzare i primi piani dei due personaggi, Skinz_Art ha utilizzato della vernice acrilica e un comune pennello. Neanche a dirlo, la resa dei volti è assolutamente eccezionale, così come la qualità dei colori.

Freezer e Beerus sono stati senza dubbio introdotti in maniera eccelsa in Dragon Ball Super. Beerus, il Dio della distruzione, ha ricevuto per due volte il primo posto nei Popularity Polls mensili redatti dalla fan page ufficiale dedicata alla saga, ed è stato addirittura candidato come protagonista di una serie spin-off dopo la sua trasformazione da villain ad alleato dei Guerrieri Z.

Freezer d'altro canto, come visto nel film Dragon Ball Super: Broly, ha mantenuto la sua indole malvagia nonostante la partecipazione al Torneo del Potere, ma ha ricevuto un gigantesco boost in popolarità. Dopo l'ultimo episodio della serie, l'Imperatore dell'Universo si è piazzato al terzo posto nella classifica dei migliori personaggi di Dragon Ball, subito dopo Goku e Vegeta.

E voi cosa ne dite? Comprereste delle Nike del genere? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante. Se vi piacciono le fan art inoltre, date un'occhiata a questa splendida illustrazione dedicata a Vegeta.