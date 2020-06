Dragon Ball Super: un fan presenta il suo Goku Black in Super Saiyan Rose ma old style

Dragon Ball Super ci presentò un multiverso completamente nuovo. E non era solo composto da spazi paralleli, bensì su variazioni anche sulla scala temporale, presentando universi alternativi anche sotto quel fronte. E per questo siamo venuti a conoscenza di uno dei cattivi di Dragon Ball Super, Black Goku.

Con l'anime di Dragon Ball Super fu introdotto questo personaggio che all'inizio si pensava essere il Goku della linea temporale di Trunks del Futuro. Ovviamente le cose stavano molto diversamente e col tempo sono state sbrogliate tutte le matasse di trama intorno a questa storia. Il vero cattivo di quell'arco fu Zamasu che riuscì a impadronirsi del corpo di Goku e poi a stringere patti con la sua versione del futuro.

Durante questa fase, nel corpo del saiyan Zamasu raggiunse lo stato di Super Saiyan Rose, una nuova versione della classica trasformazione che ovviamente aumentava esponenzialmente le capacità del già forte nemico. Il fan francese Gosan ha deciso di riprendere Black Goku in Super Saiyan Rose per ridisegnarlo, ma basandosi sullo stile del vecchio Dragon Ball Z. In calce potete vedere la fan art creata da Gosan con questo Goku old style.

Lo preferite alla versione di Dragon Ball Super? Anche Goku in Super Saiyan Blue ha ricevuto la sua fan art.