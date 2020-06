Dragon Ball Super: un fan reinterpreta il design di Molo, cosa ne pensate?

Il manga di Dragon Ball Super sembra finalmente avvicinarsi alla fine della saga del Prigioniero della Pattuglia Galattica, ultimando gli ultimi preparativi per la battaglia finale. Nonostante ciò, non sono mancate alcune polemiche sull'ultimo capitolo, specialmente nei riguardi del nuovo design di Molo.

Al termine del capitolo 61, infatti, lo stregone ormai prossimo alla sconfitta è fuggito sull'astronave per assorbire l'androide 73, al cui interno il malvagio villain ha celato una sorta di backup. Ciò, dunque, ha avvitato un'ennesima trasformazione per Molo, fenomeno che comunque non ha soddisfatto esattamente le aspettative del pubblico.

Pertanto, un fan, ne ha approfittato per reinterpretare il character design del malvagio antagonista in una particolare illustrazione, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia. Lo stregone è qui immaginato con un volto largamente più minaccioso rispetto alla controparte originale, con un sentore vagamente assimilabile ai villain di Dragon Ball GT. I fan hanno apprezzato l'interpretazione curata dall'artista nipponico, un certo Kakeru, considerando questo design più adatto a un personaggio talmente crudele come Molo.

E voi, invece, siete d'accordo con la community o preferite la forma finale studiata da Toyotaro? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto. Ma a proposito del manga, sapevate che il sensei aveva previsto una relazione sentimentale tra un dio della distruzione e un angelo?