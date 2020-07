Dragon Ball Super: un fan reinterpreta il Super Saiyan Blue di Goku con lo stile di Z

Il nuovo potere introdotto con Dragon Ball Super, ovvero la trasformazione divina in Super Saiyan God, non ha soddisfatto in toto le aspettative dei fan che si aspettavano forse qualcosa di diverso e più coerente ai fini narrativi. Ma se la trasformazione fosse stata introdotta nel prequel di Super avrebbe cambiato qualcosa?

L'introduzione della trasformazione divina, che ha ormai reso obsoleto il Super Saiyan, ha aperto le porte a nuovi potenziali power-up, come ha dimostrato nel corso dell'anime l'apparizione del Super Saiyan Blue. Goku e Vegeta, infatti, al seguito degli allenamenti con Whis, sono riusciti a raggiungere questo potente stadio ai tempi della Saga della Resurrezione di Freezer, per contrastare la nuova forma dell'Imperatore del Male.

Ma se il design non ha convinto del tutto il pubblico, complice anche il nuovo stile di DB Super, come apparirebbe invece con l'iconico tratto di Z? Un fan, a tal proposito, ha provato ricostruire una scena dell'anime reinterpretando Goku in due differenti versioni, ovvero con lo stile rétro e con un'ipotetica variante di Super. Il risultato in questione, dunque, è possibile ammirarlo in calce alla notizia. I fan hanno notevolmente apprezzato le modifiche apportate, soprattutto nei riguardi di Goku Blue ai tempi di Dragon Ball Z.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa rappresentazione artistica, vi piace? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito spazio qua sotto.