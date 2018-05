Dragon ball Super: un fan ha reinterpretato il duello finale tra Goku e Jiren

Non c'è mai fine alla fantasia di un fan: di recente, un appassionato di Dragon Ball Super ha reinterpretato il duello che vede protagonisti Goku e Jiren negli episodi finali della serie, ma il tutto in modo un po' particolare. Lo strumento utilizzato è infatti un flipbook.

Forse qualcuno non conosce il termine specifico, ma di sicuro tutti sanno di cosa si tratta: è quella tecnica di animazione che permette di dar vita a una serie di disegni in cui avviene una continuità d'azione semplicemente sfogliando velocemente le pagine su cui sono illustrati.

Come dimostra il video sottostante, un fan di Dragon Ball Super ha utilizzato l'efficace tecnica del flipbook per dar vita a una sua reinterpretazione del duello tra Goku Ultra Istinto e Jiren. Oltre a diversi dettagli che differiscono dal loro scontro nell'anime, anche il look del protagonista è ben diverso, ma potrà sembrare familiare a molti fan della serie.

Il disegnatore ha infatti scelto di donare a Goku il look che la Toei Animation aveva inizialmente affibbiato al tanto paventato Ultra Istinto Perfetto nei primi poster promozionali diffusi all'inizio della Saga della Sopravvivenza degli Universi. L'aspetto in questione prevedeva che Goku mantenesse i capelli di colore nero e che fosse pervaso da un misto di aura blu, argento e rossa.

In calce trovate il video del flipbook, ma anche un clip dello scontro originale, in modo da poter fare tutti i confronti del caso. Vi piace questo combattimento o continuate a preferire quello della serie, animato splendidamente da Naotoshi Shida?