Dragon Ball Super: i fan richiedono a gran voce il ritorno dell'anime

Il manga di Dragon Ball Super continua la propria pubblicazione, l'anime è però terminato nel 2018 ed ora gli appassionati sperano in un suo ritorno. Le numerose richieste degli stessi sono già in tendenza su Twitter.

L'escalation di domande per una nuova serie è iniziata in seguito alla pubblicazione dell'arco narrativo del Torneo del Potere nel programma contenitore Toomics, trasmesso nel canale Cartoon Network. Numerosi fan aprendo i loro social network hanno potuto notare la loro serie preferita in tendenza ed hanno subito ipotizzato l'annuncio di una nuova stagione. Non essendo però così, in molti sono rimasti delusi ed anno iniziato a sottolineare il proprio stato d'animo domandando la nuova trasposizione animata. Gli appassionati, che anno già avuto modo di seguire gli eventi dell'anime orma 3 anni fa, sono infatti più interessati a godere delle animazioni di una nuova saga piuttosto che rivedere combattimenti già ben conosciuti.

Al termine di questa news, sono riportati due esempi di Tweet in tendenza. Entrambi sottolineano il disappunto per la motivazione per cui la serie si è recentemente trovata sotto i riflettori. Voi cosa ne pensate? Vorreste vedere una nuova serie dedicata al franchise? Scrivetecelo nei commenti.

Infine ricordo che nel manga, ancora in corso tra le pagine di V-Jump, è inizata una nuova saga e ci si è chiesti se la nuova storia Dragon Ball Super abbia elementi in comune con l'arco narrativo di Cell. Infine riporto una fan art di Black Goku da Dragon Ball Super con lo stile di Dragon Ball Z.