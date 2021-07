Dragon Ball Super: Un fan ricrea Cabba nello stile di Z

Dopo avervi segnalato i dieci episodi migliori di Dragon Ball Super, ecco una fan art dedicata ad uno dei personaggi conosciuti nelle puntate della serie e che un appassionato ha deciso di ricreare nello stile di Z: ci riferiamo a Cabba.

Come sapete, in uno degli archi narrativi di Dragon Ball Super è stato introdotto il personaggio di Cabba, insieme agli altri dell'Universo 6. Nonostante la sua breve presenza nelle puntate dell'anime, il Saiyan di Sedala è riuscito a conquistarsi una schiera di fan, che sperano di rivederlo nelle prossime vicende della serie incentrata su Goku e Vegeta. Tra di loro è presente anche l'utente di Twitter @DisSketch che ha condiviso una immagine dedicata al personaggio che trovate in calce alla notizia: il disegno ci mostra infatti Cabba nello stile di Dragon Ball Z, una delle opere più importanti dedicate all'universo di Akira Toriyama.

L'illustrazione ha riscosso un discreto successo tra gli utenti della celebre piattaforma social, ricevendo oltre sei mila Mi Piace e più di 800 condivisioni, oltre a numerosi complimenti per lo stile di disegno che è riuscito a ricreare. Se cercate altre notizie dedicate alla saga di Akira Toriyama, ecco una nostra notizia sui cyborg presenti in Dragon Ball Super.