Dragon Ball Super, un fan ridisegna Goku Super Saiyan God con lo stile di Shintani

Con Dragon Ball Super 2 avvolto nel mistero, le informazioni che si susseguono circa il nuovo sequel animato dell'iconico e immenso franchise creato dalla penna di Akira Toriyama continuano senza sosta. Nell'attesa che TOEI Animation sveli l'arcano, i fan continuano a tenere alta la bandiera e la fama del titolo.

DB Super 2 è uno dei sequel più misteriosi del settore, non tanto perché è stato praticamente annunciato da chiunque, ma soprattutto per capirne l'andazzo della produzione che sta diventando veramente difficile. Tutto, in ogni caso, pare ricondursi a ONE PIECE: Stampede, ultimo film della TOEI che ha debuttato al cinema solo qualche giorno fa, dove gran parte degli animatori dello studio hanno contribuito con la propria arte alla realizzazione della pellicola.

Il che fa supporre, anche in virtù dei ritardi della produzione, che la manodopera sia stata spostata dalla produzione di Dragon Ball Super 2 al lungometraggio, al fine di rientrare in alcune scadenze ormai troppo prossime. Ciò potrebbe giustificare i numerosi ritardi sul sequel, inizialmente previsto per luglio, addirittura adesso trascinato secondo le ultime voci al 2020. Sotto la supervisione del character design di Naohiro Shintani, nuovo beniamino del pubblico, le aspettative sono diventate più solide che mai, con continui giochi mentali su come la serie televisiva potrebbe apparire con questo cambio di stile artistico. Un assaggio, al solito, ce lo fornisce RenanFNA, famoso artista su Twitter, che posta nel suo profilo ufficiale un'illustrazione in cui ridisegna una scena con protagonista Goku Super Saiyan God.

L'immagine, che potete ammirare in calce alla notizia, fornisce il solito spunto di riflessione su come la serie del 2015 sarebbe potuta apparire agli occhi degli appassionati. Un'immagine incredibile, a cui rimandiamo la parola a voi e alle vostre impressioni su questa interpretazione. Vi piace di più lo stile di Shintani o preferite il buon Yamamuro?