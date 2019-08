Dragon Ball Super, un fan ridisegna da zero una scena della saga di Gold Freezer

Dragon Ball Super è stato sicuramente al centro di molte polemiche, di cui l'ultima sulle differenze tra il Super Saiyan God e il Super Saiyan Blue. E proprio quest'ultimo power-up è stato oggetto di una strepitosa illustrazione da parte di un fan che ha proposto la sua idea di design per Goku.

L'arco narrativo dedicato a Gold Freezer ha navigato tra le critiche dei fan, soprattutto a livello tecnico. Infatti, l'adattamento televisivo aveva riproposto totalmente gli avvenimenti del lungometraggio in una chiave molto più rozza e meno curata visivamente rispetto all'omonimo film con la stessa saga. Infatti, la prima apparizione di Goku Blue è stata segnata dalle polemiche e dal fenomeno di meme, che ha completamente invaso i social durante il suo debutto.

Il che, inoltre, va aggiungersi anche a un charatcer design che allora non aveva ancora del tutto abituato i fan, alimentando una questione destinata più avanti a costringere lo stesso creatore Akira Toriyama a sollecitare la produzione per aumentare la qualità tecnica dell'anime. Un fan, un certo Antonidas Aran, ha condiviso sul proprio profilo Twitter la propria interpretazione di Goku, caratterizzata da un utilizzo più profondo del chiaro scuro e da un tratto più marcato, un connubio che ha fatto immaginare alla community un diverso Dragon Ball Super. Uno stile che non può non ricordare quello di Yuuya Takahashi, uno degli animatori più famosi della TOEI Animation che ci ha più volte stupito con le sue grandiosi animazioni ricche di dettaglio e cura alle ombreggiature.

E voi, invece, cosa ne pensate della interpretazione di Goku Blue di Antonidas? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito riquadro qua sotto!