Dragon Ball Super: i fan sono rimasti scioccati per lo stravolgimento fisico di Vegeta

In particolare con il salvataggio di Goku nell'ultimo capitolo di Dragon Ball Super si può notare quanto il saiyan sia cambiato rispetto alle prime apparizioni. I fan in rete hanno deciso di mostrare alcune delle modifiche più grosse, tra cui la crescita in altezza e un forte irrobustimento del fisico. In calce potete notare alcuni esempi con i tweet e, naturalmente, anche qualche battuta goliardica sulla trasformazione ricevuta da Vegeta.

Vegeta's neck had the most substantial character development in DB pic.twitter.com/js2QiQcU0O — Lonely (@lslonelyshadow) June 11, 2020

I would keep something more like a middle ground



Not too thick and not too thin either pic.twitter.com/ceu2dNQ3zS — Lonely (@lslonelyshadow) June 11, 2020

Well the reason why it's bigger that it was before is because I was working out on my neck after frieza choked me with his tail pic.twitter.com/uh0UxyeuXR — Prince Vegeta (@PrinceOfSuperSa) June 11, 2020

He became a snacc 😳🤤 pic.twitter.com/Dxqx9VnHsm — Thok (@ThorbenTk) June 11, 2020

He grew like a foot and a half at some point too — Raul Pudd (@DanielMadison78) June 11, 2020