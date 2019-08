Dragon Ball Super: un fan trova Golden Freezer... con un paio di baffi

Nessuno si aspettava il ritorno di Freezer nella saga di Dragon Ball, non dopo la rovinosa sconfitta che ci fu per mano di Trunks sulla Terra in Dragon Ball Z. Ma con il film Dragon Ball Z: La resurrezione di F prima e con Dragon Ball Super poi, l'imperatore della galassia è tornato più forte che mai grazie alla sua nuova trasformazione Golden.

In attesa di saperne di più su Dragon Ball Super 2, un fan avrà pensato di godersi tutti gli episodi della serie, scelta che avranno fatto in tanti. Solo che durante questo rewatch, per un caso fortuito, l'utente mjmanik di Reddit ha avuto la fortuna, o sfortuna, di fermare il video in un momento piuttosto particolare. Nell'immagine proveniente dal social che potete vedere in calce, c'è Goku a terra con Golden Freezer al suo fianco.

Lo screen proveniente dall'episodio 26 di Dragon Ball Super fa sembrare però Golden Freezer in possesso di un paio di baffi. Ciò ha suscitato naturalmente molta ilarità sia nel post in questione che in giro per la rete, dato tra l'altro che in molti ora non riescono più a vedere Freezer senza baffi. Non è il primo caso in cui, fermando il video su un frame in particolare, si notano disegni strani nell'anime di Dragon Ball Super.

Intanto, un fan ha ben pensato di utilizzare il volto di Freezer e Beerus per prepararsi un paio di Nike personalizzate.