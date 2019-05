Dragon Ball Super, un fan unisce due doppiaggi nell'urlo di Goku Ultra Istinto

Anche nella controparte americana è finalmente andata in onda la trasformazione di Goku nel potentissimo Ultra Istinto, il power up di Dragon Ball Super a cui non sono mancate le polemiche per il nome dato. Gli appassionati hanno colto la palla al balzo per epicizzare ancor di più, a modo loro, lo scontro tra i due universi rimasti.

Autonomous Ultra Istinto, è questo il nome, in realtà anche piuttosto figo seppur elaborato, che l'adattamento americano ha attribuito alla tecnica divina. Il doppiaggio americano non è solito essere elogiato a livello qualitativo, eppure non sono in pochi i fan della voce di Goku, Sean Schemmel, divenuto esemplare in una clip editata da un appassionato in cui ha unito la scena alla controparte originale di Masako Nozawa. Il risultato è rimbalzato a dismisura sul web, in un connubio di epicità che ha fatto impazzire i fan, aumentando un dinamismo già alle stelle.

Autore del montaggio è Dragon Ball Hype., celebre leaker e appassionato del titolo di Akira Toriyama, che ha colto la palla al balzo per dare la sua personale interpretazione di ciò che avrebbe preferito poter ammirare condividendo la sua idea, che noi vi rigiriamo in calce alla news. Ne approfittiamo, inoltre, per ricordarvi che secondo una nuova indiscrezione il debutto di DB Super 2 non sia più confermato a luglio, ma slittato alla stagione autunnale se non addirittura a quella invernale.

E a voi, che ve ne pare l'unione dei due doppiaggi nell'urlo di Goku?