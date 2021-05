Dragon Ball Super: una fanart immagina come apparirebbe Granolah nell'anime

La Saga del Sopravvissuto Granolah ha le potenzialità per diventare il miglior arco narrativo di Dragon Ball Super, ma il sogno dei fan resta sempre quello di poter rivedere la serie animata. Come apparirebbe Granolah nell'adattamento anime? Un fan ha provato a immaginarlo.

Granolah è stato presentato come uno dei personaggi più interessanti di Dragon Ball Super, grazie al suo background legato a doppio filo con la storia dei Saiyan e di Freezer. In cerca di vendetta per l'estinzione della sua razza, il cacciatore di taglie ha raccolto le Sfere del Drago del Pianeta Cereal e ha espresso il desiderio di divenire il guerriero più potente dell'universo. Ma sarà davvero lui l'antagonista di questa saga, o il piano degli Heeters verrà a galla?

In attesa dell'imminente scontro tra Goku, Vegeta e Granolah, un appassionato dell'opera di Toriyama e Toyotaro ha provato a immaginare come apparirebbe quest'ultimo nella versione animata.

Al momento, Toei Animation ci ha regalato ben centotrentuno episodi di Dragon Ball Super, ma l'anime è fermo all'arco del Torneo del Potere da diversi anni. Sembra che però qualcosa si stia per smuovere: recentemente il sito ufficiale di Dragon Ball Super è stato rinnovato. Ci sono novità in arrivo? Nella speranza che questa possibilità risulti veritiera, la community può godersi in anteprima uno splendido Granolah in chiave anime nella fanart dell'artista Reddit Mangled Durian.

Non solo immagini, un altro fan ha realizzato l'adattamento animato della Saga di Granolah di Dragon Ball Super.