Dragon Ball Super, una fanart immagina il ritorno di Cell con una forma molto familiare

Cell è uno dei grandi villain del franchise di Dragon Ball a non essere ancora tornato dalla tomba dopo la sua morte durante il Cell Games Arc di Dragon Ball Z, ma con il prossimo film Dragon Ball Super: Super Hero che riporta l'Armata del Nastro Rosso sotto i riflettori, il ritorno del villain potrebbe essere vicino.

Un disegnatore di Dragon Ball ha colto l'occasione per riportare indietro Cell dalla morte e dargli una nuova trasformazione sulla falsariga di Golden Freezer, preparandolo a entrare in questo nuovo mondo di realtà alternative e divinità.

Se da una parte, Cell non è tornato nella serie principale del franchise creato da Akira Toriyama, è invece tornato recentemente dall'aldilà durante l'Arco della Guerra Spazio-Temporale che si è svolto nella serie spin-off di Super Dragon Ball Heroes.

Cell è tornato con un ruolo inaspettato, assistendo effettivamente i combattenti Z nella loro lotta contro il tornato Goku Black e la sua nuova trasformazione in Super Saiyan 3 Rose, anche se gli spettatori non hanno avuto l'opportunità di vedere il cattivo androide scatenare alcun nuovo potere o combattere. L'Esercito del Nastro Rosso tornerà questo aprile, insieme a quest'ultimo, Dragon Ball Super: Super Hero è anche l'occasione per il ritorno di Cell?

L'artista Daff_Duff Art ha condiviso questa nuova interpretazione della più grande creazione del Dr. Gelo, che dà a Cell una nuova straordinaria trasformazione che porta il villain di Dragon Ball Z "oltre la perfezione" e lo immagina ricevere un upgrade in platino sulla falsariga della trasformazione dorata di Freezer in Dragon Ball Super.

Se Cell è lungi dall'essere confermato nel prossimo film di Dragon Ball Super che arriverà nelle sale giapponesi il prossimo aprile, un nuovo merchandising suggerisce che ci sono alcuni personaggi misteriosi che aspettano dietro le quinte per essere rivelati in Dragon Ball Super: Super Hero.

Con il film che vede Gohan come protagonista, questo potrebbe essere il momento perfetto per la tanto attesa rivincita tra il figlio di Goku e il figlio del Dr. Gelo. Cosa ne pensate di questa nuova versione di Cell? Pensate che il cattivo sia destinato a fare il suo grande ritorno nel film di quest'anno di Dragon Ball Super? Sentitevi pure liberi di farcelo sapere nei commenti qui sotto.