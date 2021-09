Dragon Ball Super: una fanart presenta la fusione Metamor di Kale e Caulifla

Con Dragon Ball Super, midquel della saga di Akira Toriyama, sono naturalmente tornate anche le fusioni. Nell'anime abbiamo rivisto Vegeth, stavolta arrivato anche allo stadio di Super Saiyan Blue, mentre nel Torneo del Potere i Potara hanno generato Kefla, fusione tra le due saiyan dell'universo 6 Kale e Caulifla.

È stato poi il turno di Gogeta in Dragon Ball Super: Broly, che ha finalmente riportato in auge la fusione con danza Metamor. Ma quest'ultima è stata abbastanza bistrattata nelle altre fasi e ciò ha generato tra i fan la voglia di vedere alcune fusioni con questo metodo. E proprio tornando alle due combattenti dell'altro universo, come sarebbe una fusione con danza Metamor tra Kale e Caulifla?

Il fan Daze aveva già proposto una sua versione di Caule, ovvero la fusione delle due con danza Metamor. Ma ultimamente anche l'illustratore Daffduff ha detto la sua con le immagini che potete osservare in basso. Anche in questa versione la fusione tra Kale e Caulifla manterrebbe il classico abbigliamento con giacchetto e pantalone bianco, con l'aggiunta di una fascia a coprire il seno. La maggior parte delle modifiche risiedono nei capelli, acconciati in modo diverso. Vi piacerebbe rivedere la fusione delle due in Dragon Ball Super?

Intanto i fan si sono sbizzarriti: ecco la fusione di Goten e Trunks con i Potara.