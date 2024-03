Dragon Ball Super, un fanmade di Goku e Vegeta Vs. Gas fa sognare il ritorno dell'anime

Non è di certo un bel periodo per gli appassionati di Dragon Ball. La morte di Akira Toriyama ha colpito il fandom nel profondo, un evento infausto che ci ha privati del papà degli eroi della nostra infanzia e di una delle menti più brillanti degli ultimi 4 decenni.

Al decesso del nostro caro maestro è seguita la pausa per Dragon Ball Super. Era stato infatti Akira Toriyama a occuparsi di Dragon Ball Super: Super Hero e più in generale di tutte le idee del manga. L'ultimo disegno ideato da Akira Toriyama per Dragon Ball Super è un addio commovente, che comunque ci prepara a una prossima fase per l'opera.

Come il manga, anche l'anime di Dragon Ball Super è ancora in pausa. Solo da poco, l'anime di TOEI ha celebrato il sesto anniversario dalla trasmissione dell'ultima puntata, ma non possiamo illuderci, poiché la serie non tornerà presto. Gli sforzi di TOEI sono tutti rivolti verso Dragon Ball Daima, l'ultima opera che vedrà Akira Toriyama come diretto responsabile.

L'anime di Dragon Ball Super è finito, come ribadito da Victory Uchiha, ma i fan non ci stanno. Vogliamo il ritorno dell'anime e anche subito dopo aver visto questa clip fanmade! A proposito, avete già visto la trasformazione di Vegeta Ultra Ego in questo fanmade italiano di Dragon Ball Super? Nella fananimation che trovate in calce all'articolo possiamo vivere l'animazione dello scontro più bello della Saga di Granolah il Sopravvissuto, lo scontro tra Goku Ultra Istinto e Vegeta Ultra Ego Vs. Gas. Prima dell'ufficialità di questi eventi, comunque, ci sarà da attendere davvero a lungo. Sarà l'arco di Molo a segnare il ritorno esplosivo dell'anime di Dragon Ball Super.

