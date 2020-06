Dragon Ball Super: ecco un fantastico artwork di Goku Super Saiyan Blue

Nella serie di Dragon Ball Super abbiamo visto altre trasformazioni per quanto riguarda la razza dei Saiyan, il Super Saiyan Blue e il God. Naturalmente sia Goku che Vegeta sono stati in grado di raggiungere queste forme molto potenti, che i fan hanno più volte proposto in moltissime illustrazioni.

Nonostante infatti i numerosi dibattiti, che continuano tuttora, riguardo i livelli troppo alti raggiunti da Goku e Vegeta, questo cambio di colore nel loro design ha conquistato un gran numero di spettatori, causando la diffusione sui social di artwork e illustrazioni ben realizzate e uniche in quanto a stile.

Di momenti emozionanti nell'anime di Dragon Ball Super ce ne sono stati molti, dallo scontro con Zamasu alla conclusione del Torneo del Potere, e mentre attendiamo con ansia qualche informazione sulla possibile seconda stagione, degli utenti su Twitter hanno organizzato una sorta di sfida redraw riguardante delle scene memorabili o semplicemente delle sequenze realizzate in maniera impeccabile.

Tra le decine di partecipanti a questa sfida è stato il disegno realizzato da @TTSoolBNiulb6jG ad essere considerato uno dei migliori, se non il "vincitore". Nel post che trovate in calce potete vedere il fantastico artwork proposto, che ritrae perfettamente Goku Super Saiyan Blue con un gioco di colori, luci e ombre inimitabile, in grado di esaltare ancora di più la bellezza di questa trasformazione.

Ricordiamo inoltre che Bandai ha annunciato delle nuove figure in arrivo per Dragon Ball Super.