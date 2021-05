Dragon Ball Super: che fine hanno fatto le ferite di Vegeta?

Dragon Ball Super non è di certo iniziato sotto una buona stella, tuttavia con il passare degli episodi e degli archi narrativi Akira Toriyama e Toyotaro sono riusciti a costruire una storia funzionale nonostante i limiti imposti dall'arco cronologico in cui si colloca questo sequel.

Inevitabilmente, si sono creati buchi di trama, alcuni dei quali in realtà ancora risalenti ai tempi di Dragon Ball Z. Ad ogni modo, una delle critiche più forti fatte a DB Super è l'assenza di sangue e di vere e proprie ferite in combattimenti apparentemente mortali. Ma a proposito di buchi di trama, vi siete mai chiesti che fine hanno fatto le cicatrici di Vegeta?

In DBZ, infatti, al termine della saga di Freezer vediamo una scena in cui Vegeta si cambia con degli abiti prestatogli da Bulma e, nel gesto, notiamo cicatrici profonde sul corpo del Principe dei Saiyan. Successivamente, durante la Saga del Torneo del Potere, Vegeta combatte a torso nudo e magicamente il suo corpo appare sprovvisto di tutte le sue vecchie ferite. Ma com'è stato possibile tutto ciò?

Ci sono due ipotesi, la prima delle quali legate alla saga di Majin Buu, ovvero quando Vegeta si sacrificò per tentare di annientare il suo nemico. Stando a questa teoria, il corpo del Principe venne fatto in mille pezzi e al momento della resurrezione gliene venne affidato uno per così dire "nuovo". L'ipotesi però si regge poco dal momento che Yamcha, ad esempio, venne trasformato in cioccolatino da Majin Buu e addirittura divorato eppure, una volta tornato in vita, tornò con le stesse cicatrici di sempre.

Da ciò nasce anche la seconda linea di pensiero, ovvero quella dei fan che pensano si tratti di un piccolo buco di trama, una dimenticanza di Akira Toriyama. Secondo voi, invece, da cosa potrebbe essere dettata questa modifica? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.