Dragon Ball Super: tutta la fierezza del Principe dei Saiyan in un modellino da 1790 euro

Tra i personaggi più importanti dell'immaginario di Dragon Ball un posto di rilievo lo ha assunto Vegeta che, nella sua lunga e travagliata vita, ha affrontato numerosi cambiamenti che lo hanno proiettato ai vertici della popolarità agli occhi dei fan. Ma non solo, poiché il Principe dei Saiyan è anche un beniamino del merchandising a tema.

Uno dei motivi per cui l'antieroe per eccellenza è particolarmente apprezzato è merito anche della stessa personalità di Vegeta, un uomo consapevole dei propri sbagli e del destino nefando che lo aspetta al termine della vita. La sua differente filosofia come guerriero è ciò che più del resto lo differenzia dal suo acerrimo rivale, Goku, di gran lunga più scrupoloso e ingenuo.

In onore del suo orgoglio e della fierezza come principe, Prime 1 Studio ha deciso di omaggiare il saiyan attraverso un epocale modellino in scala di ben 65 cm, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia. La statuetta, curata attraverso l'utilizzo di materiali premium, è disponibile in 4 varianti che differenziano l'espressione del volto di Vegeta. Ad ogni modo, la figure è già disponibile al preordine alla cifra monstre di 1790 euro, che può tendere a lievitare a seconda dei costi di spedizione. Consegna che, invece, non è prevista prima del 2021.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo modellino in scala, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.