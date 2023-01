Dragon Ball Super: quanti figli ha C17 e chi sono? La storia della sua famiglia

Ci sono stati tanti personaggi che, inizialmente, erano nemici dei protagonisti di Dragon Ball. Considerando il tutto dagli albori della storia di Goku, si può pensare a Yamcha, Tenshinhan e Jiaozi, poi Piccolo e via via tanti altri. Arrivando alla saga degli androidi, vengono subito in mente i due androidi gemelli C17 e C18.

I due fratelli Lapis e Lazuli erano scalmanati e teppisti, prima che il dottor Gelo li trasformasse in due delle creature più temibili dell'intero universo. Al loro risveglio, hanno costituito una grande minaccia in Dragon Ball ma, dopo una saga che vide Cell come grande antagonista, si sono visibilmente calmati. Se C17 è relativamente scomparso dalle scene, C18 invece è diventata madre sposandosi con Crilin. Il fratello l'ha seguita in questa scelta familiare più o meno nello stesso periodo, in Dragon Ball Z.

Infatti, C17 ha una moglie e dei figli. Durante la sua lunga assenza, partita alla fine della saga di Cell, l'androide ha viaggiato fino ad arrivare alla Monster Island, dove salvò la ranger e ricercatrice del posto da un gruppo di bracconieri. Proprio lei diventerà la moglie di C17 e per questo poi scelse di stabilirsi lì e di lavorare come ranger del gigantesco parco naturale, per preservare la sua vita tranquilla e per salvare gli animali del luogo. Presto i due hanno avuto un figlio, e poi hanno deciso di adottare altri due bambini. I cinque vivono pacificamente in una casa isolata all'interno del parco naturale.

Essendo il bambino nato nel timeskip tra la saga di Cell e la saga di Majin Bu, significa che questo ha la stessa età della cugina Marron, oltre che di Goten e Trunks. I quattro sono quindi più o meno coetanei, anche se non si hanno dati precisi. Non si hanno invece informazioni sui due figli adottati da C17, né il nome né l'età né il sesso. In pratica, la famiglia dell'androide resta ancora un segreto, ma chissà se Dragon Ball Super dedicherà loro spazio in futuro. Invece, quanti anni hanno C17 e C18?