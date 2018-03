Dragon Ball Super: il film in arrivo a dicembre avrà un nuovo character design

Negli ultimi giorni sono stati svelati i dettagli ufficiali sul nuovo film di, che verrà rilasciato nei cinema giapponesi a partire dal 14 dicembre 2018. Secondo le nuove informazioni, provenienti da V-Jump, la pellicola introdurrà qualche novità anche sul versante grafico.

La scan che vi riportiamo in basso, almeno stando alle traduzioni di GovetaXV, annuncia che il film di Dragon Ball Super in arrivo a dicembre sfoggerà un nuovo character design per i protagonisti: una scelta che potremmo ritrovare applicata già nel primo poster rilasciato alcuni giorni fa, e che ritorna in veste di key visual per l'annuncio sul magazine giapponese che vi abbiamo appena riportato.

Per l'occasione, infatti, il design di Goku ci sembra più simile a quello del primo Toriyama, con un abito che pare più quello indossato dal protagonista sul pianeta Namecc (è facile intuirlo dalla cintura) che quello indossato in Dragon Ball Super. Sappiamo, inoltre, che Akira Toriyama in persona curerà sia il character design del film che lo script.

Secondo le recenti dichiarazioni, la pellicola sarà un sequel della serie televisiva di Dragon Ball Super, che tra due domeniche giungerà a conclusione con l'episodio 131, ma al tempo stesso racconterà una storia che chiarirà diversi elementi sulle origini dei Saiyan e del loro rapporto con Freezer.