Dragon Ball Super: il film verrà proiettato in contemporanea mondiale?

La, dopo aver rilasciato a sorpresa il primo teaser trailer nella giornata di ieri (20 marzo), ha parlato dei piani intorno al progetto del film di: tra gli argomenti toccati, ciò che interesserà maggiormente i fan è la possibilità di una release sul grande schermo in contemporanea mondiale!

Norihiro Hayashida, produer di Dragon Ball Super Movie, ha infatti parlato della data di uscita del film sul grande schermo: il lancio è fissato, per adesso, al 14 dicembre 2018 in terra nipponica, ma non è detto che le cose possano cambiare.

Hayashida ha infatti espresso, nel corso di un evento live streaming dedicato anche alla presentazione del nuovo gioco mobile di Dragon Ball Legends, la volontà di estendere la premiere del film a livello globale, e non relegandone l'uscita in anteprima al solo mercato Giapponese: ciò significherebbe che il film di Dragon Ball Super uscirebbe il 14 dicembre in tutto il globo, dal Giappone all'occidente, passando quindi per Europa e Nord America.

Un'eventualità che non è ancora ufficiale, ma su cui c'è tutta la volontà di renderla tale: ciò significherebbe che, anche per il pubblico italiano, la data da fissare sul calendario sarebbe proprio il 14 dicembre prossimo, piuttosto che aspettare un'eventuale distribuzione italiana che avverrebbe alcuni mesi dopo.

Una simile decisione non farebbe che confermare l'enorme crescita che il franchise ha acquisito in questi anni grazie alla serie televisiva di Dragon Ball Super, visto che una premiere in contemporanea globale non avrebbe precedenti.