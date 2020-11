Dragon Ball Super: il finale dell'arco di Molo è un omaggio alla Saga di Bu?

Dopo aver minacciato il pianeta Terra per diverso tempo, nel capitolo 66 di Dragon Ball Super Molo ha finalmente ricevuto la lezione che meritava da Goku, il quale grazie al contributo di Vegeta gli ha sferrato un colpo decisivo. Tuttavia, le pagine del manga sembrano un tributo alla Saga di Majin Buu di Dragon Ball Z.

Il capitolo 66 di Dragon Ball Super si apre con i Guerrieri Z intenti a combattere Molo, il quale in un completo gesto di follia si è fuso con la Terra stessa. Goku avrebbe potuto mettere fine allo scontro in diversi momenti, ma la sua innata bontà ha portato a una situazione irrimediabile. Il destino del mondo è sulle sue spalle.

Questa stessa responsabilità è ricaduta sul Saiyan durante la Saga di Majin Bu. Nelle fasi finali dell'arco narrativo, Kid Bu era pronto a distruggere l'intero pianeta con un solo colpo, ma Goku, con l'aiuto di Vegeta, riuscì a fermare il malvagio antagonista. Esattamente come avvenuto in Dragon Ball Z, anche la Saga del Prigioniero del Pattugliatore Galattico si è conclusa con i due combattenti pronti a collaborare per salvare il pianeta.

Attraverso la Scissione dello Spirito, Vegeta ha cumulato l'energia degli abitanti della Terra e l'ha donata a Goku, il quale ha sconfitto Molo con una tecnica simile al Susanoo di Sasuke. Questo episodio sembra essere la controparte di quanto avvenne nello scontro con Kid Bu. In quel caso fu Goku a raccogliere l'energia altrui per scagliare la Sfera Genkidama.

Un ultimo tributo lo possiamo trovare nell'esatto momento in cui Molo viene sconfitto. Senza proferire parola, Goku si rivolge verso i suoi compagni con il pollice alto; proprio quello che fece alla sconfitta di Kid Bu. Per l'ennesima volta, Toyotaro ha voluto rendere omaggio all'opera principale del maestro Toriyama. Nel frattempo, diamo uno sguardo all'esagerata potenza di Goku in Dragon Ball Super. Goten e Trunks sfoggiano i loro nuovi vestiti in Dragon Ball Super.