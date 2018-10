Dragon Ball Super: il finale del Torneo del Potere, nel manga, sigla un'epica alleanza

Il Torneo del Potere, nel manga di Dragon Ball Super, continua la sua corsa differenziandosi sostanzialmente dalle vicende narrate nella serie televisiva animata. Le battute finali della competizione secondo Toyotaro, infatti, ci hanno regalato un'improbabile ed epica alleanza.

Dopo che Goku ha esaurito il tempo a disposizione per utilizzare l'Ultra Istinto Perfetto, infatti, la proposta che nessuno si aspettava è arrivata dal più improbabile dei guerrieri: Vegeta, l'orgoglioso principe dei saiyan, a proposto a Kakaroth di allearsi per fronteggiare Jiren, ultimo concorrente dell'Universo 11 rimasto in gara.

I due rivali, seppur rimasti con poche energie al punto da rimanere nella loro forma base senza trasformarsi, si gettano dunque contro il loro avversario e, sorprendentemente, riescono a metterlo alle strette sotto lo sguardo attonito di tutta la platea.

Se i guerrieri dell'Universo 7 e dell'Universo 11 non si spiegano l'incredibile affinità tra i due combattenti, Beerus e Whis dal canto loro sono perfettamente consapevoli da cosa deriva la sincronia di Goku e Vegeta: avendoli allenati entrambi sul pianeta del dio della distruzione nei mesi precedenti, l'angelo afferma che l'obiettivo del suo duro addestramento era proprio quello di farli agire in combinazione piuttosto che attaccare individualmente.

Per contro, sembra che Kakaroth e Vegeta stiano impartendo una dura lezione al Pride Trooper sul significato del gioco di squadra: un valore che, su ammissione dello stesso Belmod dell'Universo 11, scava nel passato di Jiren e nel rapporto con il suo defunto maestro.